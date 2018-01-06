Петербурженка проникла ночью в библиотеку ради одной книги

Странное ЧП произошло ночью в Северной столице, девушка пробралась в одну из библиотек ради одной единственной книги.Как сообщают правоохранительные органы, молодая библиофилка совершила вторжение в здание муниципальной собственности по всем канонам взломов и ограблений, разбив дверь, она проникла в зал книгохранилища.Это произошло в ночь на 4 января, вневедомственная охрана задержала правонарушительницу с поличным, в руках странной взломщицы была обнаружена одна книга, ради которой она и совершила ночной визит в библиотеку. Девушке 24 года, ее доставили в полицию, по факту совершенного составлен протокол, ведется следствие.Какая именно книга побудила такое страстное желание прочесть ее прямо ночью, в пресс-службе полиции не сообщают. Известно лишь, что саму книгу девушка вернула, администрация же библиотеки благодушно простила ей это правонарушение.