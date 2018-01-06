Стоимость 7-местного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace стартует от 29 370 фунтов стерлингов

Среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace создавался на одной архитектуре с 7-местной моделью Skoda Kodiaq. 7-местный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace длиннее 5-местной модификации на 215 миллиметров. Для того чтобы добавить ещё один ряд кресел немецкие разработчики пожертвовали пространством багажного отделения. Для кроссовера будущей весной будет выпущен пакет рестайлинга R-Line.На британском рынке 7-местная модификация Volkswagen Tiguan Allspace предлагается с бензиновым агрегатом TSI с турбонаддувом ёмкостью 1,4 литра, генерирующий 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается 6-скоростная механика. Также в моторную гамму кроссовера входит турбодизельный двигатель аналогичной мощности.