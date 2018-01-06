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СМИ: У 16-летней дочери Синди Кроуфорд нездоровый вид
Ежедневные кастинги, фотосессии, а также перелеты могут сказаться на внешности даже взрослого. Недавно журналистам удалось запечатлеть 16-летнюю дочь Синди Кроуфорд Кайю, и в СМИ тут же появилась информация о том, что у молодой модели нездоровый вид.

СМИ: У 16-летней дочери Синди Кроуфорд нездоровый вид


Журналисты сфотографировали 16-летнюю наследницу известной модели Синди Кроуфорд, их взволновал нездоровый вид подростка.

На фотоснимках Кайя выглядит совсем измотанной: уставший взгляд, круги под глазами и нездоровый цвет лица. По информации от Daily Mail, дочь повторяет путь матери, поэтому сейчас ее жизнь закручена вокруг карьеры модели. Ежедневные перелеты, фотосессии и всевозможные кастинги выматывают девушку.

СМИ: У 16-летней дочери Синди Кроуфорд нездоровый вид


Кайя недавно подписала контракт с Calvin Klain.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 14:50
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