СМИ: У 16-летней дочери Синди Кроуфорд нездоровый вид
Ежедневные кастинги, фотосессии, а также перелеты могут сказаться на внешности даже взрослого. Недавно журналистам удалось запечатлеть 16-летнюю дочь Синди Кроуфорд Кайю, и в СМИ тут же появилась информация о том, что у молодой модели нездоровый вид.
Журналисты сфотографировали 16-летнюю наследницу известной модели Синди Кроуфорд, их взволновал нездоровый вид подростка.
На фотоснимках Кайя выглядит совсем измотанной: уставший взгляд, круги под глазами и нездоровый цвет лица. По информации от Daily Mail, дочь повторяет путь матери, поэтому сейчас ее жизнь закручена вокруг карьеры модели. Ежедневные перелеты, фотосессии и всевозможные кастинги выматывают девушку.
Кайя недавно подписала контракт с Calvin Klain.
Журналисты сфотографировали 16-летнюю наследницу известной модели Синди Кроуфорд, их взволновал нездоровый вид подростка.
На фотоснимках Кайя выглядит совсем измотанной: уставший взгляд, круги под глазами и нездоровый цвет лица. По информации от Daily Mail, дочь повторяет путь матери, поэтому сейчас ее жизнь закручена вокруг карьеры модели. Ежедневные перелеты, фотосессии и всевозможные кастинги выматывают девушку.
Кайя недавно подписала контракт с Calvin Klain.