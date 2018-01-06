СМИ: У 16-летней дочери Синди Кроуфорд нездоровый вид

Журналисты сфотографировали 16-летнюю наследницу известной модели Синди Кроуфорд, их взволновал нездоровый вид подростка.На фотоснимках Кайя выглядит совсем измотанной: уставший взгляд, круги под глазами и нездоровый цвет лица. По информации от Daily Mail, дочь повторяет путь матери, поэтому сейчас ее жизнь закручена вокруг карьеры модели. Ежедневные перелеты, фотосессии и всевозможные кастинги выматывают девушку.Кайя недавно подписала контракт с Calvin Klain.