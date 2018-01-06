Мутко напомнил об ответственности британцев за допинг в России

Вице-премьер Виталий Мутко высказался по поводу отстранения наших спортсменов Дениса Юскова и Павла Кулижникова от Олимпиады 2018 года.По его мнению, критерии, обозначенные, как причину отстранения российских конькобежцев, являются дискриминационными. Следующим шагом будет заявление в Спортивный арбитражный суд, вполне возможно, что после рассмотрения жалобы России, Юсков и Кулижников поедут на Олимпиаду.Политик считает, что сама тема использования в спорте допинга слишком преувеличена. Мутко подчеркивает, что не существует никаких государственных программ как использования допинга, так и его укрывательства. Он напомнил, что в России ведет работу отделение Британского антидопингового агентства, которое как раз не зарегистрировало ни одной проблемы с допинг-средствами.Также не было никаких нарушений и на сочинской олимпиаде.Напомним, месяц назад, 5 декабря Международным олимпийским комитетом вынесен вердикт о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в феврале этого года. Причиной этому называется якобы использование спортсменами допинга и попытки сокрытия этого факта. К Олимпиаде будут допущены только спортсмены, не уличенные в использовании запрещенных препаратов, однако их выступление будет в статусе нейтральных участников.