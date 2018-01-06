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Муж Нелли Ермолаевой поделился мистической и рабочей методикой для привлечения успеха
Кирилл Андреев, приходящийся мужем Нелли Ермолаевой, решил поделиться с поклонниками секретом своего успеха, отметив, что на самом деле особых секретов-то и нет.

Как отметил молодой человек, чтобы стать успешным, он просто составляет план на будущий год, определяется с ключевыми целями и отправляет в космос свои мысли. При этом парень добавил, что многие не верят в такие вещи, и в этом нет ничего удивительного, однако практикуя несколько мистическую методику постоянно, не сомневается бизнесмен, любому станет ясно, что она действительно работает.

Муж Нелли Ермолаевой поделился мистической и рабочей методикой для привлечения успеха

Кирилл посоветовал подписчикам писать на бумаге всё, чего хочется. И это обязательно сбудется, если действовать как-то для реализации желаемого. При этом предприниматель вспоминает необходимые для решения задачи только в конце года, понимая при этом, что все они как-то сами решились.

Андреев хорошо известен своими успехами в бизнесе, благодаря которым ему удаётся обеспечивать свою семью, делая так, чтобы его жена не отказывала себе ни в чём. Супруги действительно счастливы и каждый день признаются друг другу в любви, а также с большим нетерпением ждут пополнения в своём семействе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:34
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