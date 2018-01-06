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В Уфе ученые разработали специальный сироп для спортсменов вместо воды
После тренировок спортсмены часто испытывают жажду, после чего начинают употреблять воду. Но ученые из Уфы разработали специальный сироп, позволяющий заменить привычный напиток.

Большое количество жидкости вредно для сердца и негативно отражается на печени, так что специалисты решили найти решение, позволяющее снижать потребность в воде. В состав нового напитка вошла вытяжка из шиповника, который кроме аскорбиновой кислоты имеет другие полезные микроэлементы, а еще сюда входят целебные травы края.

В Уфе ученые разработали специальный сироп для спортсменов вместо воды


Благодаря технологиям можно было извлечь из них важные компоненты и сохранить свойства. В сиропе нет вредных ингредиентов, так что новинка безопасна для употребления и может помочь людям, занимающимся спортом. Пока первую партию оценивают биатлонисты, а хорошие результаты позволят продавать товар потребителям.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:30
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