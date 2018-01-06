Мединский: Те, кто помнят Мавроди, биткоинами не занимаются
Глава министерства культуры России Владимир Мединский, отвечая на вопросы блиц-интервью телеканала RT, подчеркнул, что биткоинами не занимаются те люди, которые еще помнят Мавроди и его пирамиду.
Телеканал опрашивал известных личностей, которые оставили свой след в 2017 году. Среди таких знаменитостей был и министр российской культуры, который на вопрос о своем отношении к биткоинам ответил напоминанием о Мавроди. Сергей Мавроди - советский и российский мошенник, создавший первую финансовую пирамиду, которая до сих пор считается крупнейшей в стране.
Среди пострадавших от действий Мавроди насчитывается порядка 15 млн человек, поэтому Мединский не рекомендовал повторять ошибки истории, когда вместо МММ пришел биткоин.
Телеканал опрашивал известных личностей, которые оставили свой след в 2017 году. Среди таких знаменитостей был и министр российской культуры, который на вопрос о своем отношении к биткоинам ответил напоминанием о Мавроди. Сергей Мавроди - советский и российский мошенник, создавший первую финансовую пирамиду, которая до сих пор считается крупнейшей в стране.
Среди пострадавших от действий Мавроди насчитывается порядка 15 млн человек, поэтому Мединский не рекомендовал повторять ошибки истории, когда вместо МММ пришел биткоин.
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Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:20