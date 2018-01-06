Татуировка с портретом Ольги Бузовой украсила тело очередного фаната
Очередной фанат Ольги Бузовой решил украсить собственное тело татуировкой в виде портрета любимой телеведущей и певицы.
Ранее в СМИ появилась информация о другом почитателе творчества звезды "Дома-2", который оформил татуировку на своей руке в виде портрета Ольги. Тогда парня многие обсмеяли, ведь, как известно, Бузова имеет довольно большую армию хейтеров. Оказалось, это ещё далеко не всё.
Появился ещё один фанат, решившийся на подобное. Он прихватил с собой красивое фото Бузовой и отправился в тату-салон, где сотворили на его теле заветную наколку. Теперь парень доволен, и он уверяет, что таким образом не желает снискать славу, просто сделал то, что велела ему душа.
Особенность татуировки в том, что Ольга изображена в образе футболистки московского клуба "Спартак". В итоге получилось весьма забавно.
Бузова на своей странице в Instagram выложила фотографию с частью тела фаната, на которой красуется татуировка с её портретом. 31-летняя знаменитость призналась, что ей приятно, когда поклонники совершают такие поступки. Ольга добавила, что, как ей кажется, форма красно-белых ей очень к лицу.
Ранее в СМИ появилась информация о другом почитателе творчества звезды "Дома-2", который оформил татуировку на своей руке в виде портрета Ольги. Тогда парня многие обсмеяли, ведь, как известно, Бузова имеет довольно большую армию хейтеров. Оказалось, это ещё далеко не всё.
Появился ещё один фанат, решившийся на подобное. Он прихватил с собой красивое фото Бузовой и отправился в тату-салон, где сотворили на его теле заветную наколку. Теперь парень доволен, и он уверяет, что таким образом не желает снискать славу, просто сделал то, что велела ему душа.
Особенность татуировки в том, что Ольга изображена в образе футболистки московского клуба "Спартак". В итоге получилось весьма забавно.
Бузова на своей странице в Instagram выложила фотографию с частью тела фаната, на которой красуется татуировка с её портретом. 31-летняя знаменитость призналась, что ей приятно, когда поклонники совершают такие поступки. Ольга добавила, что, как ей кажется, форма красно-белых ей очень к лицу.