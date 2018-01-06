Татуировка с портретом Ольги Бузовой украсила тело очередного фаната

Ранее в СМИ появилась информация о другом почитателе творчества звезды "Дома-2", который оформил татуировку на своей руке в виде портрета Ольги. Тогда парня многие обсмеяли, ведь, как известно, Бузова имеет довольно большую армию хейтеров. Оказалось, это ещё далеко не всё.Появился ещё один фанат, решившийся на подобное. Он прихватил с собой красивое фото Бузовой и отправился в тату-салон, где сотворили на его теле заветную наколку. Теперь парень доволен, и он уверяет, что таким образом не желает снискать славу, просто сделал то, что велела ему душа.Особенность татуировки в том, что Ольга изображена в образе футболистки московского клуба "Спартак". В итоге получилось весьма забавно.Бузова на своей странице в Instagram выложила фотографию с частью тела фаната, на которой красуется татуировка с её портретом. 31-летняя знаменитость призналась, что ей приятно, когда поклонники совершают такие поступки. Ольга добавила, что, как ей кажется, форма красно-белых ей очень к лицу.