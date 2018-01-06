Поклонники высмеяли Юлию Началову за отредактированное фото в Instagram

На обнародованных в социальной сети Instagram фотографиях Юлия Началова позирует в серебристом платье, обтягивающем ее фигуру, и накидке из меха на плечах. Именно эти фотографии и стали поводом для насмешек со стороны пользователей Сети, которые посчитали, что звезда отредактировала снимки при помощи специальных компьютерных программ. В частности, подписчики обратили внимание на неестественность изгибов дверных проемов и стен, и посчитали, что такие детали являются доказательством того, что фотографии действительно «подправлены».Однако среди поклонников звезды есть и те, кто поддерживает ее и выражает слова восхищения в комментариях.