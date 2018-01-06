Tesla начала прием заказов на электрический грузовик Tesla Semi в Европе

В автокомпании рассказали, что им поступили уже заказы на электрическую фуру на территории Европы. Tesla Semi на авторынке Великобритании оценили в 110 000 фунтов. Это составляет около 8 500 000 российских рублей за версию, запас хода, которой составляет пятьсот километров. Предварительные заказы на данную электрическую фуру стартовали на территории Нидерландов, а также Норвегии. В свою очередь норвежская компания оформила уже предзаказ на десять единиц версии Tesla Semi.Американский производитель в общей сложности получил уже свыше тысяч заказов на данный грузовой автомобиль, который оснащается электрическим силовым агрегатом. Следует заметить, что серийное производство версии Tesla Semi начнётся только в будущем году.