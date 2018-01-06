В Воронеже мужчина после поражения на любовном фронте вытоптал на снегу огромный фаллос

В комментариях местный художник отметил, что так он встречал новогодние праздники в родном городе. Пока никто не знает, кто мог помочь ему создавать такое изображение во всех деталях. Многие лиц считают, что для этого требуется много времени и сил.Юзеры отметили, что человек был настолько расстроен произошедшими событиями, что решил выместить свою злость на снегу. Потому он вложил сюда свою печаль и разочарование, так что не стоит осуждать его за столь необычный поступок.