В Воронеже мужчина после поражения на любовном фронте вытоптал на снегу огромный фаллос
Пользователи сетей заметили в Instagram необычный снимок, сделанный мужчиной из Воронежа. Он после поражения на любовном фронте вытоптал на снегу огромный фаллос и решил показать свой шедевр людям.
В комментариях местный художник отметил, что так он встречал новогодние праздники в родном городе. Пока никто не знает, кто мог помочь ему создавать такое изображение во всех деталях. Многие лиц считают, что для этого требуется много времени и сил.
Юзеры отметили, что человек был настолько расстроен произошедшими событиями, что решил выместить свою злость на снегу. Потому он вложил сюда свою печаль и разочарование, так что не стоит осуждать его за столь необычный поступок.
В комментариях местный художник отметил, что так он встречал новогодние праздники в родном городе. Пока никто не знает, кто мог помочь ему создавать такое изображение во всех деталях. Многие лиц считают, что для этого требуется много времени и сил.
Юзеры отметили, что человек был настолько расстроен произошедшими событиями, что решил выместить свою злость на снегу. Потому он вложил сюда свою печаль и разочарование, так что не стоит осуждать его за столь необычный поступок.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:00