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В Воронеже мужчина после поражения на любовном фронте вытоптал на снегу огромный фаллос
Пользователи сетей заметили в Instagram необычный снимок, сделанный мужчиной из Воронежа. Он после поражения на любовном фронте вытоптал на снегу огромный фаллос и решил показать свой шедевр людям.

В комментариях местный художник отметил, что так он встречал новогодние праздники в родном городе. Пока никто не знает, кто мог помочь ему создавать такое изображение во всех деталях. Многие лиц считают, что для этого требуется много времени и сил.

В Воронеже мужчина после поражения на любовном фронте вытоптал на снегу огромный фаллос


Юзеры отметили, что человек был настолько расстроен произошедшими событиями, что решил выместить свою злость на снегу. Потому он вложил сюда свою печаль и разочарование, так что не стоит осуждать его за столь необычный поступок.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:00
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