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Элла Суханова вызвала волну слухов снимком со своей десятилетней дочкой
Элла Суханова, которая когда-то являлась участницей "Дома-2", где так и не смогла найти свою любовь, показала в Instagram неожиданный снимок с девочкой, который сильно удивил подписчиков, так как рядом с ним девушка подписала, что десятилетняя красавица - её дочка.

Поклонники даже и подумать не могли, что Элла имеет ребёнка, и это вызвало в Сети волну самых разных предположений и слухов. Многие не поверили, что девочка действительно является кровиночкой бывшей участницы телестройки, посчитав, что на самом деле она может быть крестницей.

Элла Суханова вызвала волну слухов снимком со своей десятилетней дочкой

Элле 30 лет, и об этом знают фанаты. И если девочка действительно её родная дочь, то родила телезвезда в 20 лет. Но тогда не совсем ясно, как всё это время ей удавалось скрывать своё материнство от народа. При этом не секрет, что если человек становится участником "Дома-2, вся его прошлая жизни, как и настоящая за периметром, всегда рано или поздно становится достоянием общественности.

Элла Суханова вызвала волну слухов снимком со своей десятилетней дочкой

Элле удалось удерживать дочку подальше от глаз СМИ достаточно долго, да так, что многие до сих пор никак не могут поверить, что она биологическая, а не приёмная. Большинство людей не сомневаются, что Суханова всё-таки пошутила.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:08
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