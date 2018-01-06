Элла Суханова вызвала волну слухов снимком со своей десятилетней дочкой

Поклонники даже и подумать не могли, что Элла имеет ребёнка, и это вызвало в Сети волну самых разных предположений и слухов. Многие не поверили, что девочка действительно является кровиночкой бывшей участницы телестройки, посчитав, что на самом деле она может быть крестницей.Элле 30 лет, и об этом знают фанаты. И если девочка действительно её родная дочь, то родила телезвезда в 20 лет. Но тогда не совсем ясно, как всё это время ей удавалось скрывать своё материнство от народа. При этом не секрет, что если человек становится участником "Дома-2, вся его прошлая жизни, как и настоящая за периметром, всегда рано или поздно становится достоянием общественности.Элле удалось удерживать дочку подальше от глаз СМИ достаточно долго, да так, что многие до сих пор никак не могут поверить, что она биологическая, а не приёмная. Большинство людей не сомневаются, что Суханова всё-таки пошутила.