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Сомнительные сейсмологи вызвали коллапс в Японии
Нерадивые сейсмологи вызвали настоящий коллапс в Японии.

Некорректная работа сейсмологов в Японии привела к настоящему шоку в обществе. По сообщениям СМИ, в стране началась настоящая паника, на дорогах наблюдались огромные пробки и заторы.

Весь северо-восток страны охватил коллапс после того, как исследователи сообщили о якобы повышенной сейсмической активности в этом регионе. По утверждениям специалистов станции, ожидалось землетрясение свыше 6 баллов. Новость быстро разлетелась по всему региону, вследствие этого был остановлен общественный транспорт.

К счастью, ожидания сейсмологов не оправдались, в регионе действительно произошло два подземных толчка, но их сила была существенно ниже, в целом около 4 баллов. Эпицентром землетрясения стала территория в 350 километрах от суши, что делало его еще более безопасным для жителей страны.
Сомнительные сейсмологи вызвали коллапс в Японии

Впрочем, в Японии очень серьезно относятся к любым прогнозам, потому и сообщения о возможном катастрофическом землетрясении также подвергли проверке. Оказалось, что причиной столь угрожающего прогноза стал технический сбой на станции наблюдений сейсмоактивности.
Происшествия
Добавил: kostiantyn Вчера, 13:48
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