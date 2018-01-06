Сомнительные сейсмологи вызвали коллапс в Японии

Некорректная работа сейсмологов в Японии привела к настоящему шоку в обществе. По сообщениям СМИ, в стране началась настоящая паника, на дорогах наблюдались огромные пробки и заторы.Весь северо-восток страны охватил коллапс после того, как исследователи сообщили о якобы повышенной сейсмической активности в этом регионе. По утверждениям специалистов станции, ожидалось землетрясение свыше 6 баллов. Новость быстро разлетелась по всему региону, вследствие этого был остановлен общественный транспорт.К счастью, ожидания сейсмологов не оправдались, в регионе действительно произошло два подземных толчка, но их сила была существенно ниже, в целом около 4 баллов. Эпицентром землетрясения стала территория в 350 километрах от суши, что делало его еще более безопасным для жителей страны.Впрочем, в Японии очень серьезно относятся к любым прогнозам, потому и сообщения о возможном катастрофическом землетрясении также подвергли проверке. Оказалось, что причиной столь угрожающего прогноза стал технический сбой на станции наблюдений сейсмоактивности.