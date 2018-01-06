Ученые: Мировой океан поражает большое количество “мертвых зон” из-за глобального потепления
Ученые обеспокоены состоянием Мирового океана после глобального потепления. Он поражен большим количеством “мертвых зон”, приводящих к гибели обитателей глубин.
Парниковые газы вместе с озоном и метаном негативно влияют на состав воды и понижают уровень кислорода, что сказывается на жизнедеятельности организмов. Такие события были замечены во время исследования рек, так что проблема достаточно серьезная.
Аналитики подчеркнули опасность исчезновения многих видов животных и растений, если негативный природный процесс получит широкое распространение. Потому ученые призывают человечество улучшить ситуацию, и прекратить загрязнение водных ресурсов вредными отходами производства.
Парниковые газы вместе с озоном и метаном негативно влияют на состав воды и понижают уровень кислорода, что сказывается на жизнедеятельности организмов. Такие события были замечены во время исследования рек, так что проблема достаточно серьезная.
Аналитики подчеркнули опасность исчезновения многих видов животных и растений, если негативный природный процесс получит широкое распространение. Потому ученые призывают человечество улучшить ситуацию, и прекратить загрязнение водных ресурсов вредными отходами производства.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 13:20