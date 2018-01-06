АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые: Мировой океан поражает большое количество “мертвых зон” из-за глобального потепления
Ученые обеспокоены состоянием Мирового океана после глобального потепления. Он поражен большим количеством “мертвых зон”, приводящих к гибели обитателей глубин.

Парниковые газы вместе с озоном и метаном негативно влияют на состав воды и понижают уровень кислорода, что сказывается на жизнедеятельности организмов. Такие события были замечены во время исследования рек, так что проблема достаточно серьезная.

Ученые: Мировой океан поражает большое количество “мертвых зон” из-за глобального потепления


Аналитики подчеркнули опасность исчезновения многих видов животных и растений, если негативный природный процесс получит широкое распространение. Потому ученые призывают человечество улучшить ситуацию, и прекратить загрязнение водных ресурсов вредными отходами производства.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 13:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости