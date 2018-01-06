Эксперты составили ТОП-7 авто в РФ до 100 000 рублей

Первое место в ТОП занял седан Daewoo Nexia, реализуемый сейчас на первичном рынке под брендом Ravon. На второй позиции разместился седан Chevrolet Lanos. Он больше популярен на украинском авторынке, где было налажено производство этого авто. До России добирались корейские версии. Также на вторичном российском рынке до 100 тыс. руб. можно приобрести Ford Focus первой генерации. Модель является достойной альтернативой для людей, которые «боятся» корейских транспортных средств.Также стоит упомянуть старые японские седаны версии Mazda 323, Mazda 626. Они на вторичном рынке сейчас находятся в таком же ценовом сегменте. Также в России можно за такую цену купить Toyota Corolla 1990 годов, Audi 100, Peugeot 406.