Внедорожник BAIC BJ40 получил заводской тюнинг

Один тюнинг-пакет стоит 12 000 юаней, в него входят новые бампера, расширители колёсных арок, усиленный багажник со светодиодными прожекторами и набор амортизаторов и пружин для увеличения дорожного просвета.Второй тюнинг-пакт обойдётся клиентам в 20 000 юаней, в него входит полностью модернизированная подвеска с регулирующим дорожным просветом, большие внедорожные колёса и лебёдка в переднем бампере.Под капотом внедорожника BAIC BJ40 и его удлинённой версии установлены турбированные моторы ёмкостью 2,0 и 2,3 литра, генерирующие 204 и 250 лошадиных сил. Работают агрегаты в тандеме либо с механической, либо с автоматической трансмиссией. Стоимость автомобилей составляет 129 800 – 186 800 юаней.