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Во Флориде спасли более 100 замерзающих морских черепах
Сотрудники природоохранной комиссии американского штата Флорида спасли из океана более 100 замерзающих морских черепах. Животные плавали на поверхности океана, что делало их легкой добычей для хищников.

Во Флориде спасли более 100 замерзающих морских черепах


Аномально низкие температуры в традиционно жарком штате Флорида принесли немало неприятностей животным, когда рептилии стали обездвиженными из-за отсутствия достаточного количества тепла. Тела черепах всплыли на поверхность океана, поэтому сотрудники природоохранной миссии решили выловить морских животных и запереть в вольере до наступления благоприятных условий, сообщает телеканал Fox 13.

Всего было спасено около 100 черепах, большая часть из которых поначалу кажется мертвыми - настолько холода сковали рептилий. В большинстве случаев после отогревания животные оказывались живы. Не так давно во Флориде впервые за 30 лет прошел снег. После потепления в Мексиканском заливе черепах выпустят обратно.
В мире
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:20
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