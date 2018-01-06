Во Флориде спасли более 100 замерзающих морских черепах

Аномально низкие температуры в традиционно жарком штате Флорида принесли немало неприятностей животным, когда рептилии стали обездвиженными из-за отсутствия достаточного количества тепла. Тела черепах всплыли на поверхность океана, поэтому сотрудники природоохранной миссии решили выловить морских животных и запереть в вольере до наступления благоприятных условий, сообщает телеканал Fox 13.Всего было спасено около 100 черепах, большая часть из которых поначалу кажется мертвыми - настолько холода сковали рептилий. В большинстве случаев после отогревания животные оказывались живы. Не так давно во Флориде впервые за 30 лет прошел снег. После потепления в Мексиканском заливе черепах выпустят обратно.