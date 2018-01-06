Потомственные болгарские сепаратисты начали новое восстание

В трех регионах Болгарии заявили о желании стать частью соседнего государства. Северо-западная Болгария имеет все основания присоединиться к румынской территории, уверены приверженцы сепаратизма.Активисты Видина, Враца и Монтаны уже начали собирать подписи сторонников независимости этих регионов, которое, по их планам, завершится предложением румынским властям о присоединении к ней.При этом сепаратисты Болгарии уверены, что продолжают славные традиции свои предков, напоминая, что именно эти области страны были авангардом восстания 1876 года, когда болгарский народ свергал иго Османской империи.Лидеры сторонников румынизации Болгарии уверены, что одной из базовых проблем страны является коррупция. В соседнем же государстве ее уровень значительно меньше из-за большей реформированности и демократичности судебной системы. Кроме того, безработные болгары часто разъезжаются по всему Евросоюзу в поисках заработка.