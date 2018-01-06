Российский рынок люксовых авто в ноябре вырос в 1,5 раза

Уровень реализаций люксовых транспортных средств в 2016 году достиг 77 экземпляров. В премиальном сегменте первое место смог завоевать Mercedes-Benz Maybach S-Class. Российские автолюбители приобрели этих авто в количестве 61 экземпляра. На второй позиции разместились авто итальянского бренда Maserati. Они были проданы в количестве 27 экземпляров. Тройку ТОП замыкает британская марка Bentley (20 экземпляров).Осенью прошлого года в Российской Федерации купили 5 авто Rollse-Royce, 1 авто Ferrari, 1 авто Aston Martin. Больше всего автомобили люксового сегмента являются востребованными среди автомобилистов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга.