АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Российский рынок люксовых авто в ноябре вырос в 1,5 раза
Штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ» было проведено исследование. При этом стало известно, что ноябрьские продажи транспортных средств премиум-класса в прошлом году составили 115 единиц. Это в полтора раза больше показателей позапрошлого года.

Российский рынок люксовых авто в ноябре вырос в 1,5 раза

Уровень реализаций люксовых транспортных средств в 2016 году достиг 77 экземпляров. В премиальном сегменте первое место смог завоевать Mercedes-Benz Maybach S-Class. Российские автолюбители приобрели этих авто в количестве 61 экземпляра. На второй позиции разместились авто итальянского бренда Maserati. Они были проданы в количестве 27 экземпляров. Тройку ТОП замыкает британская марка Bentley (20 экземпляров).

Осенью прошлого года в Российской Федерации купили 5 авто Rollse-Royce, 1 авто Ferrari, 1 авто Aston Martin. Больше всего автомобили люксового сегмента являются востребованными среди автомобилистов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 14:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости