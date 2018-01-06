Mercedes-Benz для любителей кемпинга представила два пикапа X-Class

Авто создается инженерами Mercedes-Benz и специалистами фирмы Tischer. Согласно новой концепции, современный пикап Mercedes-Benz X-Class доработают специальным жилым модулем. Здесь разместиться спальня на 1,5 м в ширину и 2 м в высоту. "Прицеп" получит 3 кресла, которые трансформируются в другое спальное место. В жилой модуль внедрили туалет, душевую кабину, газовую плету, кухонную зону.Вторая вариация пикапа Mercedes-Benz X-Class, предназначена для выезда на природу. В авто имеется выдвижная кухонная зона на 250 кг. Данный модуль вмещает несколько отсеков для пищи/посуды, холодильник, раковину. Презентация обоих вариантов для кемпинга запланирована на середину января. Автомобили дебютируют на территории Штутгарте в рамках выставки CMT - Caravan, Motor, Touristik.