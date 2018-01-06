Дарья Пынзарь делится с поклонниками программой похудения, составленной её мужем

"Любимый прописал мне программу. Не жалеет мать своих детей, изверг", - с юмором подписала фотоснимок молодая мама и любящая жена.

Бывшая участница телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала о тяжёлых тренировках, программу который создал для неё супруг.Дарья выложила в микроблоге фотографию, на которой запечатлена в тренажёрном зале, а рядом с ней стоит муж Сергей, демонстрирующий завидный бицепс.Новый год всегда приносит с собой не только веселье, радость и приятные подарки, но и лишние килограммы, с которыми Дарье пришлось сражаться в спортзале. Нужно было потрудиться, но красивая фигура того явно стоит.Также Пынзарь добавила, что готова поделиться данной программой, по которой худеет сама, причём совершенно бесплатно. Дарья подчеркнула, что с помощью этих тренировок худеет верхняя часть тела, а нижняя только укрепляется. Многие подписчики выразили желание получить от щедрой теледивы важную информацию.Публикация набрала более 64 тысяч "лайков" за сутки, число комментариев приближается в 4 тысячам, что является рекордом для аккаунта Дарьи Пынзарь.