Жадность Алексея Чайчица в Новый год возмутила зрителей

Фолловеры, наблюдающие за жителями телестройки, узнали, что Алексей не только совсем не потратился на совместную новогоднюю поездку с Лизой, но и не стал покупать себе билет до родного Минска, когда решил съездить к родителям. Даже этот рейс ему оплачивала любимая девушка.Теперь пользователи Сети пребывают в недоумении, а поклонники боятся признать, что Чайчиц настолько жаден, что не может купить на свои деньги ничего, когда рядом находится Триандафилиди.Некоторые уже успели сравнить Чайчица с Захарьяшем, который давно уже славится своей любовью к экономии денег. Впрочем, нельзя не отметить, что в этот Новый год Лилия Четрару потратила на своего молодого человека меньше всех остальных рейтинговых красоток из "Дома-2".Самые преданные фанаты, конечно, встали на сторону Алексея, заявив, что парень не должен оплачивать все удовольствия для своей девушки, так как Лиза и сама имеет много денег. Впрочем, зрителям всё равно не совсем понятно, почему Чайчиц не оплатил хоть что-то для Триандафилиди.