В киноакадемии США начали голосовать за выдвижение фильмов на «Оскар»

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева имеет шанс номинироваться на «Лучший фильм на иностранном языке».Прием бюллетеней с указанными в них именами кандидатов на различные номинации премии «Оскар» начался 5 января. Эта процедура продлится до 12 января включительно. На момент начала приема право подавать бюллетени для участия в состязании на определение лучшей киноленты 2018 года имел 341 фильм.На зачисление в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» претендует и российская кинолента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.В шорт-листе «Оскара» на эту номинацию значились также фильмы из Венгрии, Германии, Израиля, Ливана, Сенегала, Швеции, Чили и Южно-Африканской Республики.Объявят номинантов на соответствующей церемонии 23 января. Процедура же итогового голосования начнется по всем номинациям 20 февраля, а закончится 27 февраля этого года. Вручение статуэток по главным номинациям состоится чуть позже обычного – 4 марта.