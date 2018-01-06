Модель Виктория Одинцова удивила поклонников спуском с песчаной горы в купальнике

Модель выбрала для себя закрытый наряд темного цвета и лихо скатилась вниз на животе под звуки музыки, показав всем фанатам свои упругие ягодицы. Она отметила, что так решила попасть в Новый год, после чего подписчики написали много лестных комментариев.Люди сразу отметили необычные пейзажи, так что предположили, что Виктория Одинцова находится в ОАЭ. Пользователям сетей понравился динамичный сюжет, позволяющий восхищаться великолепным внешним видом их кумира. За короткое время видео набрало 110000 лайков.