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Модель Виктория Одинцова удивила поклонников спуском с песчаной горы в купальнике
Модель Виктория Одинцова часто радует поклонников провокационными фотосессиями, демонстрируя им все изюминки своей фигуры. Сейчас они были удивлены ее спуском с песчаной горы в купальнике после просмотра ролика, опубликованного в Instagram.

Модель выбрала для себя закрытый наряд темного цвета и лихо скатилась вниз на животе под звуки музыки, показав всем фанатам свои упругие ягодицы. Она отметила, что так решила попасть в Новый год, после чего подписчики написали много лестных комментариев.

Модель Виктория Одинцова удивила поклонников спуском с песчаной горы в купальнике


Люди сразу отметили необычные пейзажи, так что предположили, что Виктория Одинцова находится в ОАЭ. Пользователям сетей понравился динамичный сюжет, позволяющий восхищаться великолепным внешним видом их кумира. За короткое время видео набрало 110000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:21
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