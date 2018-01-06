В Twitter добавлена функция описания загруженных фото для слабовидящих

Расширенный функционал для Android и iOS приложений, позволяет любому желающему получить описание фотографий, предварительно активировав эту функцию в параметрах раздела «Настройки и конфиденциальность». Далее выбираются «Специальные возможности», где и активируется «Добавление описания изображений». Принцип активации одинаков и в приложении, и в веб-версии сайта.Идет расчет на значительное облегчение дополнительной возможностью процесса использования социальной сети. Особенно обращено внимание на пользователей, имеющих плохое зрение. Помимо прочего, для фотографий или картинок можно менять описания специальной функцией, активация которой добавляет строку текста, появляющуюся после загрузки, непосредственно под снимком.