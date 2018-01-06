Volvo 262C Дэвида Боуи был продан за рекордную сумму

Данную версию Volvo 262C продали за 216 тысяч долларов. Специалисты отмечают, что для данной модели такая сумма является рекордной. Внешний вид версии Volvo 262C разрабатывали шведские машиностроители. Авто Дэвида Боуи вручную собирали мастера итальянской автокомпании Bertone. Авто получило высококачественную стереосистему, электрические стеклоподъемники, кожаные кресла. Машину собрали ещё в 1981 году, что повлияло на стоимость авто в наше время, так как после этого версию сняли с выпуска. Авто зарегистрировали на Дэвида Боуи. Известный музыкант ездил на этом авто до 1998 года.Певец скончался 10 января позапрошлого года от рака печени. Дэвид Боуи являлся ярким и влиятельным деятелем искусств в современной истории.