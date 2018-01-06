АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Наталья Подольская вместе с сестрой и детьми посетила праздничную елку в Крокус Сити Холле
Многие звезды продолжают радовать публику своими выступлениями, несмотря на праздничные дни, так что певица тоже порадовала детей и взрослых на новогодней елке в Крокус Сити Холле. Наталья Подольская пришла туда вместе с сестрой и детьми, после чего опубликовала ролик в блоге.

Певица была рада, что вся компания отлично повеселилась на празднике, а малыши устроили зажигательные танцы. Артем залез на руки своей звездной мамы, чтобы не потеряться в толпе, после чего сообщил, что пойдет с нею на сцену. Подписчики позитивно восприняли прекрасный сюжет Натальи Подольской, после чего отметили, как великолепно двигаются все дети. Они поздравили звезду с грядущими праздниками и пожелали ей творческих успехов.

Наталья Подольская вместе с сестрой и детьми посетила праздничную елку в Крокус Сити Холле


Многие пользователи сетей заметили, каким музыкальным растет ее сын, показывающий не только умение двигаться под музыку, но и свой вокал. Родители гордятся его талантами и часто показывают видео с участием Артема Преснякова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:48
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бодрость во время зимних праздников можно
Ольгу Бузову без макияжа подписчики сравнили с
Samsung представила ноутбук-трансформер Notebook
Ученые: Длительное нахождение в состоянии
Муж Нелли Ермолаевой поделился мистической и
Компания Garmin рассекретила салон автомобилей
Просмотреть все новости