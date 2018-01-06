Наталья Подольская вместе с сестрой и детьми посетила праздничную елку в Крокус Сити Холле

Певица была рада, что вся компания отлично повеселилась на празднике, а малыши устроили зажигательные танцы. Артем залез на руки своей звездной мамы, чтобы не потеряться в толпе, после чего сообщил, что пойдет с нею на сцену. Подписчики позитивно восприняли прекрасный сюжет Натальи Подольской, после чего отметили, как великолепно двигаются все дети. Они поздравили звезду с грядущими праздниками и пожелали ей творческих успехов.Многие пользователи сетей заметили, каким музыкальным растет ее сын, показывающий не только умение двигаться под музыку, но и свой вокал. Родители гордятся его талантами и часто показывают видео с участием Артема Преснякова.