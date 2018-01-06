Одна из первых участниц "Дома-2" заинтересовала Сеть рассказом о невероятно сложном кастинге

Девушка призналась, что и не думала даже, что сможет попасть на это реалити-шоу, так как отборы шли невероятно жёсткие. Как добавила Ольга, из её города набралось 150 претендентов, считая её саму, однако только пять из них смогли пройти до следующего этапа. Как призналась телезвезда, какое-то время ей даже было не совсем ясно, куда именно она попадёт в конечном итоге, если пройдёт кастинг.Когда Ольга узнала, что получила место на проекте и её будут показывать по телевизору, она была приятно удивлена. Для неё это было очень неожиданно, так как из 150 человек почему-то выбрали именно её.Когда девушка стала участницей "Дома-2", она уже работала профессионально. Ольга являлась журналистом и имела сформировавшийся характер. Удивлена Солнце была и тому, что с первых дней на проекте стала настоящим авторитетом для других его участников. К слову, поразило это и организаторов, которые не думали, что сотрудница СМИ продержится долго на Поляне.