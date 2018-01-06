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В Ростове женщина купила ребенку мороженое со скрепкой
В сетях появилось сообщение женщины из Ростова, которая пожаловалась на производителей мороженого. Она купила ребенку лакомство, но потом обнаружила внутри скрепку.

Юзеры начали активно обсуждать информацию и выразили разное мнение по такому поводу. Некоторые лица считают ее фейком, но большинство людей были рады, что малыш не пострадал во время еды. Также они вспомнили, как находили различные предметы в аналогичных товарах. Одна особа вообще купила хлеб и нашла внутри битые куски стекла, после чего стала проверять все приобретенные продукты.

В Ростове женщина купила ребенку мороженое со скрепкой


Скептики посоветовали пострадавшей особе не заниматься ерундой, после чего женщина опубликовала фото предмета, найденного в сладком десерте. Пока проверить данную информацию не представляется возможным, хотя местные жители уже выразили свое негодование по такому поводу.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 13:04
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