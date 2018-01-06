Глава Intel до продажи акций компании знал о проблемах процессоров

Сама сделка проведена в 2017 году, осенью. Часть изделий, большой партией были отправлены на проведение особой экспертизы. Основываясь на данных из документов самой Intel, генеральным директором реализовано 644000 акций, на условиях номинальной цены каждой акции, равной 44,5 доллара. По завершении упомянутой сделки, Кржаничем дополнительно были реализованы так же облигации, в количестве 247000.Следуя из имеющихся утверждений, по поводу уязвимости в разработке процессоров данные для покупателей должным образом не представлены. О существовании проблемы информация всплыла совсем недавно, и нет определенной уверенности, что данный факт будет ликвидирован в ближайшее время.