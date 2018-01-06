АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Глава Intel до продажи акций компании знал о проблемах процессоров
По информационным заявлениям от определенных источников известно, что главой американской фирмы Intel Брайаном Кржаничем скрывалась информация о его осведомленности по технологическим проблемам выпускаемых процессоров. Однако данный факт никак не помешал реализации акций компании и заключению соответствующей сделки.

Сама сделка проведена в 2017 году, осенью. Часть изделий, большой партией были отправлены на проведение особой экспертизы. Основываясь на данных из документов самой Intel, генеральным директором реализовано 644000 акций, на условиях номинальной цены каждой акции, равной 44,5 доллара. По завершении упомянутой сделки, Кржаничем дополнительно были реализованы так же облигации, в количестве 247000.
Глава Intel до продажи акций компании знал о проблемах процессоров


Следуя из имеющихся утверждений, по поводу уязвимости в разработке процессоров данные для покупателей должным образом не представлены. О существовании проблемы информация всплыла совсем недавно, и нет определенной уверенности, что данный факт будет ликвидирован в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 13:12
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости