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Ученые: Длительное нахождение в состоянии невесомости повышает температуру тела у астронавтов
Немецкие ученые во время исследования выяснили, что длительное нахождение в состоянии невесомости повышает температуру тела у астронавтов. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

В процессе эксперименты к добровольцам были подключены датчики, которые определяли такие изменения внутри организма, а также фиксировали работу мозга. Было отмечено, что в данном состоянии температура повысилась до 38 градусов, так что ученые не рекомендуют во время полетов заниматься спортом из-за большого выделения теплоты во время нагрузки.

Ученые: Длительное нахождение в состоянии невесомости повышает температуру тела у астронавтов


Затем астронавты начинают страдать лихорадкой, и показатели градусника доходят до цифры 40. В таком состоянии они не способны выполнять простые действии, так как плохо себя чувствуют. Невесомость не позволяет быстро избавиться от тепла, а потому медики будут искать способы справиться с такой проблемой во время доставки экипажа на МКС.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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