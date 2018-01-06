Ученые: Длительное нахождение в состоянии невесомости повышает температуру тела у астронавтов

В процессе эксперименты к добровольцам были подключены датчики, которые определяли такие изменения внутри организма, а также фиксировали работу мозга. Было отмечено, что в данном состоянии температура повысилась до 38 градусов, так что ученые не рекомендуют во время полетов заниматься спортом из-за большого выделения теплоты во время нагрузки.Затем астронавты начинают страдать лихорадкой, и показатели градусника доходят до цифры 40. В таком состоянии они не способны выполнять простые действии, так как плохо себя чувствуют. Невесомость не позволяет быстро избавиться от тепла, а потому медики будут искать способы справиться с такой проблемой во время доставки экипажа на МКС.