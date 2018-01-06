Компания Garmin рассекретила салон автомобилей Volvo S60 и V60 2020 года

Так на представленном видеоролике было видно характерные для производителя черты дизайна интерьера. В салоне можно увидеть вертикальную сенсорную панель, центральный стек и переключатель сигнальных передач. Многие эксперты уверены в том, что на видеоролике был представлен интерьер S60 и V60.На приборной панели также можно заметить различные сенсорные датчики типа циферблатов и блоков, которые показывают погоду. На ней же можно увидеть специальную область, где показывается карта маршрута. По данным производителя, система автомобиля была синхронизирована с планшетом и сервисом Alexa от компании Amazon.Новые Volvo S60 и V60 будут официально представлены в следующем году, а на мировой рынок машины выйдут только через два года.