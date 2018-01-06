Toyota представит на CES-2018 беспилотный автомобиль нового поколения

В частности, стало известно, что беспилотный автомобиль создан на базе Lexus LS 600hL предыдущей генерации. Разработчики компании Toyota наделили автомобиль новой системой LiDAR, которая сканирует на расстоянии 200 метров движущиеся и не движущиеся предметы. При чём система распознаёт объекты при плохой погоде и в тёмное время суток.Также новая система LiDAR оснащена датчиками короткого диапазона, это позволяет распознавать мелкие объекты на близком расстоянии, избегая столкновения с различными преградами на дороге.Автомобиль будет оснащён гибридной силовой установкой со специальным обтекаемым блоком на крыше, в него вмещается всё необходимое оборудование. Такое решение не требует громоздких конструкций и не вредит аэродинамике машины. Разработчики на данный момент создали два прототипа, которые будут выведены на тесты весной этого года.