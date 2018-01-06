Samsung представила ноутбук-трансформер Notebook 7 Spin

Помимо процессора, Notebook 7 Spin от предшественника будет отличаться отсутствием пера. Новинка оказалась тоньше, поскольку инженеры исключили из конструкции жесткий диск. Также девайс имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт памяти на съемном накопителе типа SSD. Дисплей Notebook 7 Spin обладает разрешением в 1920 × 1080 пикселей и диагональю 13,3 дюйма. Емкость батареи 43 Вт*ч. Все это защищено металлическим корпусом.Из дополнительного оборудования и функций есть дактилоскопический сканер, порты USB 3.0 и USB 2.0 A, а также выход HDMI, разъемы для микрофона и наушников. Камера ноутбука отличаться высоким качеством изображения не будет. Тем не менее, клавиатура устройства имеет функцию подсветки.Новый Notebook 7 Spin должен выйти на рынок в течение первых трех месяцев 2018 года, а его номинальная стоимость составит 800 долларов.