В iPhone появится возможность сканирования кожи

Первые тесты новой функции будут проведены в начале весны текущего года. Разработкой мобильного приложения занимаются представители косметического бренда Neutrogena. Таким образом, SkinScanner сможет не хуже косметологов объяснить то, что происходит с кожей пользователя и при этом даже выдать рекомендации по уходу за ней. Программа будет учитывать возраст человека и здоровье эпителия.Чтобы узнать всю информацию нужно будет приложить специальный датчик к коже и подождать, пока система проведет сканирование. После все данные покажутся на экране смартфона.Стоит отметить, что компания Neutrogena собирается показать разработку через 2 месяца. Также для первых клиентов будет предусмотрена скидка в размере 20 долларов.