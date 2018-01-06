АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В iPhone появится возможность сканирования кожи
Пользователи мобильных девайсов iPhone могут получить новую опцию – возможность сканирования своей кожи. Для этого разработчики внедрят приложение SkinScanner.

В iPhone появится возможность сканирования кожи


Первые тесты новой функции будут проведены в начале весны текущего года. Разработкой мобильного приложения занимаются представители косметического бренда Neutrogena. Таким образом, SkinScanner сможет не хуже косметологов объяснить то, что происходит с кожей пользователя и при этом даже выдать рекомендации по уходу за ней. Программа будет учитывать возраст человека и здоровье эпителия.

Чтобы узнать всю информацию нужно будет приложить специальный датчик к коже и подождать, пока система проведет сканирование. После все данные покажутся на экране смартфона.

Стоит отметить, что компания Neutrogena собирается показать разработку через 2 месяца. Также для первых клиентов будет предусмотрена скидка в размере 20 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бодрость во время зимних праздников можно
Ольгу Бузову без макияжа подписчики сравнили с
Samsung представила ноутбук-трансформер Notebook
Ученые: Длительное нахождение в состоянии
Муж Нелли Ермолаевой поделился мистической и
Компания Garmin рассекретила салон автомобилей
Просмотреть все новости