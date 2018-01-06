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Эксперты провели тест-драйв спортивного седана LADA Vesta Rally Sprint
Российские эксперты провели тест-драйв спортивному седану LADA Vesta Rally Sprint. Автомобиль LADA Vesta Rally Sprint является проектом независимых компаний, не связанные с автоконцерном «АвтоВАЗ». Разработчики хотят создать автомобиль LADA Vesta для спорта.

Эксперты провели тест-драйв спортивного седана LADA Vesta Rally Sprint


Седан LADA Vesta Rally Sprint оснастили кит-комплектами, которые позволяют улучшить ездовые качества автомобиля. Спортивный седан получил особый пластиковый обвес и модернизированную подвеску.

В настоящее время прототип LADA Vesta Rally Sprint получил только часть новых доработок, в дальнейшем автомобиль будет наделён простым и эффективным решением, направленным на повышение производительности. Также в разработке находится независимая подвеска для спортивного седана.

После тест-драйва LADA Vesta Rally Sprint эксперты отметили, что по сравнению со стандартной моделью спортивный седан лучше держится на дороге и стал более управляемым.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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