Эксперты провели тест-драйв спортивного седана LADA Vesta Rally Sprint

Седан LADA Vesta Rally Sprint оснастили кит-комплектами, которые позволяют улучшить ездовые качества автомобиля. Спортивный седан получил особый пластиковый обвес и модернизированную подвеску.В настоящее время прототип LADA Vesta Rally Sprint получил только часть новых доработок, в дальнейшем автомобиль будет наделён простым и эффективным решением, направленным на повышение производительности. Также в разработке находится независимая подвеска для спортивного седана.После тест-драйва LADA Vesta Rally Sprint эксперты отметили, что по сравнению со стандартной моделью спортивный седан лучше держится на дороге и стал более управляемым.