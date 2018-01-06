В NASA разрабатывают двигатель для полета к экзопланете
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA занимаются созданием нового двигателя, который позволил бы им с приемлемой скоростью добраться до ближайшей экзопланеты. Так примерно в 2069 году аппарат могут отправить к системе Альфа Центавра.
Перспективы проекта будут обсуждаться на форуме Американского геофизического союза. Тем не менее, некоторые эксперты называют этот проект расплывчатым. Энтони Фриман, сотрудник Лаборатории реактивного движения, сказал, что названия и четкого плана у нового предложения нет. Также он отметил, что этот полет собираются приурочить к 100-летию первой высадки человека на Луну.
Главной проблемой такого полета является двигатель. У инженеров пока нет четкого предложения по этому поводу. Специалисты собираются достичь хотя бы 10% от скорости света. При этом возможной целью может стать планета Проксима Центавра b.
Стоит отметить, что New Horizons сможет долететь до нужной точки только за 80 тысяч лет.
Перспективы проекта будут обсуждаться на форуме Американского геофизического союза. Тем не менее, некоторые эксперты называют этот проект расплывчатым. Энтони Фриман, сотрудник Лаборатории реактивного движения, сказал, что названия и четкого плана у нового предложения нет. Также он отметил, что этот полет собираются приурочить к 100-летию первой высадки человека на Луну.
Главной проблемой такого полета является двигатель. У инженеров пока нет четкого предложения по этому поводу. Специалисты собираются достичь хотя бы 10% от скорости света. При этом возможной целью может стать планета Проксима Центавра b.
Стоит отметить, что New Horizons сможет долететь до нужной точки только за 80 тысяч лет.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10