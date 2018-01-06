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В NASA разрабатывают двигатель для полета к экзопланете
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA занимаются созданием нового двигателя, который позволил бы им с приемлемой скоростью добраться до ближайшей экзопланеты. Так примерно в 2069 году аппарат могут отправить к системе Альфа Центавра.

В NASA разрабатывают двигатель для полета к экзопланете


Перспективы проекта будут обсуждаться на форуме Американского геофизического союза. Тем не менее, некоторые эксперты называют этот проект расплывчатым. Энтони Фриман, сотрудник Лаборатории реактивного движения, сказал, что названия и четкого плана у нового предложения нет. Также он отметил, что этот полет собираются приурочить к 100-летию первой высадки человека на Луну.

Главной проблемой такого полета является двигатель. У инженеров пока нет четкого предложения по этому поводу. Специалисты собираются достичь хотя бы 10% от скорости света. При этом возможной целью может стать планета Проксима Центавра b.

Стоит отметить, что New Horizons сможет долететь до нужной точки только за 80 тысяч лет.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10
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