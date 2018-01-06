В NASA разрабатывают двигатель для полета к экзопланете

Перспективы проекта будут обсуждаться на форуме Американского геофизического союза. Тем не менее, некоторые эксперты называют этот проект расплывчатым. Энтони Фриман, сотрудник Лаборатории реактивного движения, сказал, что названия и четкого плана у нового предложения нет. Также он отметил, что этот полет собираются приурочить к 100-летию первой высадки человека на Луну.Главной проблемой такого полета является двигатель. У инженеров пока нет четкого предложения по этому поводу. Специалисты собираются достичь хотя бы 10% от скорости света. При этом возможной целью может стать планета Проксима Центавра b.Стоит отметить, что New Horizons сможет долететь до нужной точки только за 80 тысяч лет.