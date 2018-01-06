В Samsung получили патент на гибкий дисплей
Представители южнокорейской компании Samsung получили патент на специальный дисплей под названием Pressure Sensor. Таким образом, новая технология производства сделает его настолько гибким, что даже после сильного нажатия будет оставаться вмятина.
Подобный AMOLED-экран станет более функциональным. Так пользователь сможет регулировать некоторые опции силой своего нажатия на поверхность дисплея. Вполне возможно, что технология Pressure Sensor станет доступна и для нового флагмана Galaxy X, который в Samsung должны представить в следующем году.
Помимо самого гнущегося дисплея разработчики намерены выпустить специальное программное обеспечение под нужды таких девайсов.
Интересно, что в мире производством таких экранов занимаются только инженеры компаний Samsung Display и LG Display.
Подобный AMOLED-экран станет более функциональным. Так пользователь сможет регулировать некоторые опции силой своего нажатия на поверхность дисплея. Вполне возможно, что технология Pressure Sensor станет доступна и для нового флагмана Galaxy X, который в Samsung должны представить в следующем году.
Помимо самого гнущегося дисплея разработчики намерены выпустить специальное программное обеспечение под нужды таких девайсов.
Интересно, что в мире производством таких экранов занимаются только инженеры компаний Samsung Display и LG Display.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20