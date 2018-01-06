В Samsung получили патент на гибкий дисплей

Подобный AMOLED-экран станет более функциональным. Так пользователь сможет регулировать некоторые опции силой своего нажатия на поверхность дисплея. Вполне возможно, что технология Pressure Sensor станет доступна и для нового флагмана Galaxy X, который в Samsung должны представить в следующем году.Помимо самого гнущегося дисплея разработчики намерены выпустить специальное программное обеспечение под нужды таких девайсов.Интересно, что в мире производством таких экранов занимаются только инженеры компаний Samsung Display и LG Display.