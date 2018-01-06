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Пол Сорвино пригрозил Харви Вайнштейну расправой за домогательства к его дочери
Голливудский актер Пол Сорвино, узнав в ходе разразившегося скандала, что Харви Вайнштейн сексуально домогался и его дочери, пообещал с ним расправиться.
Пол Сорвино пригрозил Харви Вайнштейну расправой за домогательства к его дочери


Вполне может статься такое, что до суда скандальный продюсер Вайнштейн не доживет. Потому что как минимум один отец одной обиженной дочери серьезно пообещал с ним расправиться. Речь идет о знаменитом американском актере Поле Сорвино. Актер посоветовал побыстрее оказаться тому в тюрьме, потому что только там Харви сможет спрятаться от его расправы.

Когда в прошлом году разгорелся скандал вокруг голливудского продюсера, которого более 40 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, выяснилось, что одной из его жертв была Мира Сорвино. В середине 2000-х актриса была очень популярна и востребована, а позже ее все реже приглашали на роли. Оказалось, что причиной такого поворота карьеры молодой актрисы было то, что в свое время она ответила отказом на приставания Вайнштейна.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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