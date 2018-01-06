Пол Сорвино пригрозил Харви Вайнштейну расправой за домогательства к его дочери

Вполне может статься такое, что до суда скандальный продюсер Вайнштейн не доживет. Потому что как минимум один отец одной обиженной дочери серьезно пообещал с ним расправиться. Речь идет о знаменитом американском актере Поле Сорвино. Актер посоветовал побыстрее оказаться тому в тюрьме, потому что только там Харви сможет спрятаться от его расправы.Когда в прошлом году разгорелся скандал вокруг голливудского продюсера, которого более 40 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, выяснилось, что одной из его жертв была Мира Сорвино. В середине 2000-х актриса была очень популярна и востребована, а позже ее все реже приглашали на роли. Оказалось, что причиной такого поворота карьеры молодой актрисы было то, что в свое время она ответила отказом на приставания Вайнштейна.