Пол Сорвино пригрозил Харви Вайнштейну расправой за домогательства к его дочери
Голливудский актер Пол Сорвино, узнав в ходе разразившегося скандала, что Харви Вайнштейн сексуально домогался и его дочери, пообещал с ним расправиться.
Вполне может статься такое, что до суда скандальный продюсер Вайнштейн не доживет. Потому что как минимум один отец одной обиженной дочери серьезно пообещал с ним расправиться. Речь идет о знаменитом американском актере Поле Сорвино. Актер посоветовал побыстрее оказаться тому в тюрьме, потому что только там Харви сможет спрятаться от его расправы.
Когда в прошлом году разгорелся скандал вокруг голливудского продюсера, которого более 40 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, выяснилось, что одной из его жертв была Мира Сорвино. В середине 2000-х актриса была очень популярна и востребована, а позже ее все реже приглашали на роли. Оказалось, что причиной такого поворота карьеры молодой актрисы было то, что в свое время она ответила отказом на приставания Вайнштейна.
Вполне может статься такое, что до суда скандальный продюсер Вайнштейн не доживет. Потому что как минимум один отец одной обиженной дочери серьезно пообещал с ним расправиться. Речь идет о знаменитом американском актере Поле Сорвино. Актер посоветовал побыстрее оказаться тому в тюрьме, потому что только там Харви сможет спрятаться от его расправы.
Когда в прошлом году разгорелся скандал вокруг голливудского продюсера, которого более 40 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, выяснилось, что одной из его жертв была Мира Сорвино. В середине 2000-х актриса была очень популярна и востребована, а позже ее все реже приглашали на роли. Оказалось, что причиной такого поворота карьеры молодой актрисы было то, что в свое время она ответила отказом на приставания Вайнштейна.