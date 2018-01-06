Алла Пугачёва и Максим Галкин посетили с детьми ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"

Алла Пугачёва с Максимом Галкиным и с детьми Лизой и Гарри посетили мюзикл на льду "Руслан и Людмила", которое в эти праздничные дни проходит в московском ледовом дворце.Фотографии и видео с мероприятия тут же появились в Instagram Татьяны Навки и Максима Галкина. Лиза вручила Татьяне Навке огромный букет белых роз, а она в свою очередь сообщила зрителям о присутствии в зале знаменитого семейства.По окончании шоу Пугачева с семьёй зашли за кулисы поблагодарить Татьяну Навку за прекрасное представление. Навка немного пообщалась с Лизой Галкиной, выпытывая у неё впечатления о спектакле, интересовалась - знает ли дочка Пугачёвой сказку Пушкина "Руслан и Людмила". Также Навка рассказала о реакции своей младшей дочери Нади на постановку и участие в ней мамы. Девочка, видя как плачет по роли мама, тоже начинала плакать.К слову, большинство подписчиков раскритиковали образ 68-летней Пугачёвой, в котором она появилась в этот вечер. Под шквал критики попал как рокерский наряд Примадонны, состоявший из брюк с цепями, клетчатым красно-чёрным пиджаком и легкомысленной блестящей сумкой-рюкзаком, так и не подходящий по мнению фолловеров парик с кудрями.Своими впечатлениями и словами благодарности для всех участников мюзикла "Руслан и Людмила" Максим Галкин завершил в Instagram видео-репортаж с мероприятия.