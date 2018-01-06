Автомобили Nissan смогут читать мысли водителей

Японская компания уверена - в будущем их новая технология позволит не только обезопасить пассажиров автономного автомобиля от дорожных аварий, но и повысит наслаждение от вождения. Революционная разработка даст возможность системе автомобилей взаимодействовать с ощущениями водителя. Технология будет способна считывать импульсы мозга.По предварительным данным известно, что водителям придется надевать шлем с датчиками, которые будут передавать данные машине. В Nissan уверяют, что на данном этапе они первыми проводят подобные исследования. Прототип разработки создатели собираются показать на выставке в Лас-Вегасе на следующей неделе. Пока что технологию обкатывают на симуляторах и настоящих дорогах.