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Автомобили Nissan смогут читать мысли водителей
В опубликованном пресс-релизе компания Nissan пообещала в скором времени представить свою новую разработку, по которой их автомобили смогут считывать сигналы мозга у водителя и предсказывать его действия.

Автомобили Nissan смогут читать мысли водителей


Японская компания уверена - в будущем их новая технология позволит не только обезопасить пассажиров автономного автомобиля от дорожных аварий, но и повысит наслаждение от вождения. Революционная разработка даст возможность системе автомобилей взаимодействовать с ощущениями водителя. Технология будет способна считывать импульсы мозга.

По предварительным данным известно, что водителям придется надевать шлем с датчиками, которые будут передавать данные машине. В Nissan уверяют, что на данном этапе они первыми проводят подобные исследования. Прототип разработки создатели собираются показать на выставке в Лас-Вегасе на следующей неделе. Пока что технологию обкатывают на симуляторах и настоящих дорогах.
Технологии / Авто
Добавил: Joanne Сегодня, 09:50
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