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Новый экспериментальный препарат позволяет сжигать жир без диет
Разработку нового препарата для похудения представили ученые из Университета Техаса. Он позволяет деблокировать замедлившийся обмен веществ и ускорить метаболизм.

Новый экспериментальный препарат позволяет сжигать жир без диет


Если новый препарат дойдет до прилавков аптек, люди с избыточным весом получат возможность похудеть быстро и без изнуряющих диет. Обычно из-за увеличенного размера жировых клеток, они при помощи белка NNMT тормозят обмен веществ, который не позволяет клеткам полноценным образом сжигать жир. Разработанный препарат может блокировать действие этого белка, за счет чего в результате процесс метаболизма ускоряется.

Действие разработки проверили экспериментальным путем на лабораторных грызунах и оказалось, что препарат повлиял даже на уровень холестерина, гораздо снизив его. Создатели уже отметили инновационность метода. По их мнению, данная технология борьбы с жиром и восстановлению обмена веществ станет наиболее эффективным подходом в похудении.
Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10
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