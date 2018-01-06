Новый экспериментальный препарат позволяет сжигать жир без диет

Если новый препарат дойдет до прилавков аптек, люди с избыточным весом получат возможность похудеть быстро и без изнуряющих диет. Обычно из-за увеличенного размера жировых клеток, они при помощи белка NNMT тормозят обмен веществ, который не позволяет клеткам полноценным образом сжигать жир. Разработанный препарат может блокировать действие этого белка, за счет чего в результате процесс метаболизма ускоряется.Действие разработки проверили экспериментальным путем на лабораторных грызунах и оказалось, что препарат повлиял даже на уровень холестерина, гораздо снизив его. Создатели уже отметили инновационность метода. По их мнению, данная технология борьбы с жиром и восстановлению обмена веществ станет наиболее эффективным подходом в похудении.