Последние зарядные устройства Belkin созданы специально для iPhone X

Apple наконец-то выпустила смартфоны под беспроводные зарядки, iPhone X и iPhone 8, так что потребители имеют возможность наблюдать новую волну аксессуаров, которые поддерживают данную функцию. Несомненно, беспроводные зарядные устройства существуют уже много лет, но Apple поднесла их рынок на новый уровень.Belkin выпускает 4 новые беспроводные зарядки с поддержкой Qi под брендом BoostUp, а также беспроводную систему под названием BoostUp для коммерческих целей. Белкин идет в ногу со временем, его линейка 2018 года представлена:• BoostUp Bold, выглядит как обновленная версия беспроводного зарядного устройства BokinUp от Belkin, сократился общий размер девайса и появились новые цвета;• зарядное устройство с подставкой под углом BoostUp (особенно полезна для Face ID iPhone X);• автомобильная зарядка BoostUp;• BoostUp Dual Wireless Charging Pad, которая по существу состоит из двух BoostUp Bold, объединенных в одно устройство, позволяет одновременно заряжать сразу два девайса.Belkin также выпускает два зарядных устройства USB-C: Home Charger 27W и Dual Port Home Charger 27W. Обе платы поддерживают спецификацию USB-C PD, они идеальны для зарядки таких устройств, как, например, коммутатор Nintendo, а также предоставляют возможность быстрой зарядки iPhone X. Ожидается, что оба зарядных устройства появятся на рынке летом.