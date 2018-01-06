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Фанатка Филиппа Киркорова из США грозит ему судом
Одна из поклонниц известного российского певца Филиппа Киркорова, которая проживает в Майами, хочет подать в суд на знаменитость за то, что он якобы оскорбил ее. По словам девушки, она хотела взять автограф, но «король эстрады» послал ее матом.

Фанатка Филиппа Киркорова из США грозит ему судом


Имя короля российской эстрады в очередной раз оказывается в центе скандала. Фанатка знаменитого исполнителя, которая проживает в США, грозится подать в суд за оскорбления, нанесенные ей поп - королем. Это происшествие произошло в Майами в магазине, где девушка вместе с семьей подошла к Киркорову, чтобы получить заветный автограф и немножко поговорить с ним. Но в ответ исполнитель повел себя ужасным образом и сильно нахамил ей на глазах у ребенка. После этого она достала телефон и начала записывать все, что говорил певец на диктофон.
Также девушка назвала его наглым типом и бессовестным человеком, а еще требовала извинений и сознаться в том, что он был неправ. Она напомнила ему, как он любит подавать в суд на все газеты и в свою очередь пообещала подать в суд на него за оскорбления.

На данный момент это всего лишь пустые слова и видео в доказательство случившегося опубликовано не было.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 04:11
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