Фанатка Филиппа Киркорова из США грозит ему судом

Имя короля российской эстрады в очередной раз оказывается в центе скандала. Фанатка знаменитого исполнителя, которая проживает в США, грозится подать в суд за оскорбления, нанесенные ей поп - королем. Это происшествие произошло в Майами в магазине, где девушка вместе с семьей подошла к Киркорову, чтобы получить заветный автограф и немножко поговорить с ним. Но в ответ исполнитель повел себя ужасным образом и сильно нахамил ей на глазах у ребенка. После этого она достала телефон и начала записывать все, что говорил певец на диктофон.Также девушка назвала его наглым типом и бессовестным человеком, а еще требовала извинений и сознаться в том, что он был неправ. Она напомнила ему, как он любит подавать в суд на все газеты и в свою очередь пообещала подать в суд на него за оскорбления.На данный момент это всего лишь пустые слова и видео в доказательство случившегося опубликовано не было.