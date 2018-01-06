Ученые выяснили, как инфекция Зика приводит к гибели плода в утробе матери

Эта работа может иметь последствия для беременных женщин, инфицированных Зика, или женщин с аутоиммунными заболеваниями, которые пытаются родить ребенка, говорит автор исследования Акико Ивасаки, исследователь и иммунолог Ховарда Хьюза (HHMI) в Йельском университете.Вирус Зика переносится и передается комаром Aedes aegypti и также может распространяться во время секса. Ученые связывают инфекции во время беременности с мертворождениями и врожденными дефектами, такими как микроцефалия. Ивасаки и другие исследователи изучали, как сигнальные белки, называемые интерферонами, защищают организм от вируса.«Интерфероны - один из самых мощных противовирусных факторов, генерирующих организм. Когда организм обнаруживает вирус, клетки высвобождают интерфероны, которые устанавливают быструю иммунную защиту. Прошлые исследования показали, что взрослые мыши, у которых отсутствует рецептор, который связывает два типа интерферонов, интерферон-α и интерферон-β, очень восприимчивы к вирусу Зика. Но эффект рецептора на инфицированные плоды был неизвестен», - говорит Ивасаки..Ивасаки хочет изучать уровни интерферона в разные моменты времени во время беременности, что может дать ключ к понятию развития микроцефалии и других серьезных проблем со здоровьем, связанных с вирусом Зика.Это открытие имеет клинические последствия, которые выходят за рамки вирусов, отмечает Ивасаки. Женщины с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, имеют более высокие уровни интерферонов типа I. У них также есть трудный период во время беременности. «Если мы сможем предотвратить или обработать ответ интерферона у женщин с этими заболеваниями, беременность может протекать для них без осложнений».- говорит она.