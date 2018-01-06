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Ученые: Древняя астрология не влияет на точность гороскопа
Писательница Ида К. Бенедетто утверждает, что древняя практика астрологии основана на строгих данных, дающих представление о реальных событиях, но современная психология превратила ее в редуктивную конструкцию, которая фокусируется на личностях и внутренней жизни. Если человечество вернется к древней мудрости, утверждает она, то есть шанс вернуть «потерянное понимание».
Ученые: Древняя астрология не влияет на точность гороскопа


«Современная психология» не разрушала астрологию, и древние знания все еще не применимы в пророческих целях.

Писательница обвиняет Карла Юнга, считавшего, что астрология находится в сознании и не раскрывает причинно-следственной связи между звездами и событиями на Земле. Данная интерпретация отличается от первоначальной цели астрологии.

Астрономические записи впечатляют, они полезны тем, что рассказывают, каким небо было ранее. Астрологию используют в целях предсказания касаемо денег, любви и карьеры. Предполагаемая «причинно-следственная связь» никогда не проверялась.

Такое обращение к древней мудрости чрезвычайно распространено в верованиях нового поколения, йоге и альтернативной медицине. Все они основаны на ошибке, которая воспринимается как реальность, потому что кто-то в прошлом верил в это. Но ввиду низкого уровня развития науки древние верования нечасто отвечали действительности. Неразумно, что сегодня, при том, что столетия прогресса противоречат познаниям прошлого, человечество по-прежнему считает их научно обоснованными.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:28
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