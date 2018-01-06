Состояние Олега Табакова значительно улучшилось, но о выписке говорить рано
Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников уведомил общественность о состоянии здоровья Олега Табакова на сегодняшний день. Заслуженный врач России отметил, что по сравнению с моментом госпитализации, сейчас артист чувствует себя значительно лучше.
Леонид Печатников уточнил, что несмотря на улучшение состояния, Олег Табаков останется в медучреждении, так как ему поставлено несколько диагнозов и это не позволяет делать долгосрочный прогноз. На сегодняшний день Олег Павлович общается с близкими, у него есть аппетит и сохраняется нормальная температура. Но для выписки из больницы этого крайне мало, поэтому о возвращении домой говорить преждевременно.
Народный артист СССР Олег Табаков 27 ноября попал в реанимацию Городской клинической больницы №1 в крайне тяжёлом состоянии. Он был подключён к аппарату ИВЛ и прооперирован. Далее его состояние то улучшалось, то вновь резко становилось хуже, после чего в СМИ появилась информация о введении артиста в искусственную кому.
Леонид Печатников уточнил, что несмотря на улучшение состояния, Олег Табаков останется в медучреждении, так как ему поставлено несколько диагнозов и это не позволяет делать долгосрочный прогноз. На сегодняшний день Олег Павлович общается с близкими, у него есть аппетит и сохраняется нормальная температура. Но для выписки из больницы этого крайне мало, поэтому о возвращении домой говорить преждевременно.
Народный артист СССР Олег Табаков 27 ноября попал в реанимацию Городской клинической больницы №1 в крайне тяжёлом состоянии. Он был подключён к аппарату ИВЛ и прооперирован. Далее его состояние то улучшалось, то вновь резко становилось хуже, после чего в СМИ появилась информация о введении артиста в искусственную кому.