Состояние Олега Табакова значительно улучшилось, но о выписке говорить рано

Леонид Печатников уточнил, что несмотря на улучшение состояния, Олег Табаков останется в медучреждении, так как ему поставлено несколько диагнозов и это не позволяет делать долгосрочный прогноз. На сегодняшний день Олег Павлович общается с близкими, у него есть аппетит и сохраняется нормальная температура. Но для выписки из больницы этого крайне мало, поэтому о возвращении домой говорить преждевременно.Народный артист СССР Олег Табаков 27 ноября попал в реанимацию Городской клинической больницы №1 в крайне тяжёлом состоянии. Он был подключён к аппарату ИВЛ и прооперирован. Далее его состояние то улучшалось, то вновь резко становилось хуже, после чего в СМИ появилась информация о введении артиста в искусственную кому.