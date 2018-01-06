Полина Гренц провела эксперимент над своей внешностью

Довольно долго Полина Гренц, звезда сериала «Физрук», не выказывала стремления что-то менять в своей внешности. Правда, однажды она все-таки изменилась, стремительно похудев. Теперь же на днях актриса удивила своих поклонников сменой цвета своих волос. Немного изменила Полина и прическу, обрезав челку и отчиталась о переменах в своем Instagram.Поклонники положительно оценили смену имиджа звезды. По их мнению, 23-летней девушке очень идет ее новый образ.Когда снимался сериал «Физрук», Полина сразу была полненькой. Потом же словно растаяла. Всех выручили профессионалы: в придуманном ими неожиданном повороте событий очень органично вписалось резкое похудение актрисы. Но даже несмотря на это Гренц все равно приходилось носить поролоновый костюм для придания формам пышности.Сейчас Полина Гернц пока оставила кино и играет на подмостках театра.