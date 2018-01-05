Украинская община заявила о поддержке Путина на выборах президента в Крыму
Украинская община в Крыму поддержит кандидатуру Владимира Путина 18 марта на выборах президента, - об этом заявила председатель общины Анастасия Гридчина.
18 декабря официально стартовала избирательная кампания по выборам президента РФ. В Крыму сбор подписей в поддержку Владимира Путина поручено движению "Волонтёры победы". Это первые выборы после присоединения полуострова к России весной 2014 года.
Председатель Украинской общины Анастасия Гридчина заявила о поддержке Владимира Путина как кандидата в президенты. В интервью агентству РИА Новости председатель отметила, что российское правительство делает всё возможное, чтобы украинцы чувствовали себя как дома, ни в коей мере не притесняя людей украинской национальности. Все мероприятия способствуют развитию украинской культуры и объединению славянских народов.
Председатель украинской общины добавила, что в 2014 году именно благодаря воле президента РФ сохранился мир на полуострове.
О поддержке Владимира Путина в Крыму также заявили другие общественные организации.
18 декабря официально стартовала избирательная кампания по выборам президента РФ. В Крыму сбор подписей в поддержку Владимира Путина поручено движению "Волонтёры победы". Это первые выборы после присоединения полуострова к России весной 2014 года.
Председатель Украинской общины Анастасия Гридчина заявила о поддержке Владимира Путина как кандидата в президенты. В интервью агентству РИА Новости председатель отметила, что российское правительство делает всё возможное, чтобы украинцы чувствовали себя как дома, ни в коей мере не притесняя людей украинской национальности. Все мероприятия способствуют развитию украинской культуры и объединению славянских народов.
Председатель украинской общины добавила, что в 2014 году именно благодаря воле президента РФ сохранился мир на полуострове.
О поддержке Владимира Путина в Крыму также заявили другие общественные организации.