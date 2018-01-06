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Южная Корея удивит на Олимпиаде в Пхенчхане технологиями будущего
Представителями из Южной Кореи рассказано о намерениях удивить новейшим технологиях гостей Олимпиады в Пченхане. Представится такая возможность уже во время проведения соревнований. Озвучена одна из новинок, благодаря которой можно воспользоваться тестовым проектом мобильной связи следующего поколения - 5G.

Большинством стран мира только начато внедрение 3G. Южная Корея особо выделяется в этом направлении. Так государством уже начаты испытания сети 5G. Для участников Олимпиады и зрителей, новый проект позволит использовать передачу и получение значительно большего объема информации посредством личного смартфона. Одна из технологических новинок Игр, представлена организаторами в виде современных роботов, которые и будут нести огонь. Помимо прочего, интеллектуальными человекообразными устройствами будет выполняться роль переводчиков и гидов.
Южная Корея удивит на Олимпиаде в Пхенчхане технологиями будущего


Разработчиками организован ввод специализированных программ, позволяющих роботам понимать иностранное произношение слов и предложений. Как рассказали представители Южной Кореи, этими «умными» машинами успешно освоен и русский язык. Инженерные разработки позволили роботам выражать эмоции, используя мимику. Все сделано для организации теплого приема, который устроят гостям и участникам обученные машины.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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